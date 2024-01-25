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Резолюція ПАРЄ щодо депортованих українських дітей - крок до справедливості: Лубінець

Резолюція ПАРЄ щодо депортованих українських дітей - крок до справедливості: Лубінець

Київ • УНН

 • 30341 перегляди

Уповноважений з прав людини привітав резолюцію ПАРЄ, яка закликає росію та білорусь припинити депортацію українських дітей, Лубінець назвав резолюцію історичним рішенням, що сприяє встановленню справедливості та покаранню винних. Він підтвердив зобов'язання України повернути кожну депортовану дитину та незаконно затриманого громадянина.

В українському Офісі Омбудсмана прокоментували рішення ПАРЄ, щодо депортованих рф і білоруссю українських дітей. Уповноважений ВР з прав людини Дмитро  Лубінець назвав ухвалену асамблеєю резолюцію "кроком до відновлення справедливості та покарання винних", передає УНН.

Це історичне рішення та історичні заяви! Наша держава працювала на міжнародному рівні, зокрема й Офіс Омбудсмана, наголошуючи, що рф чинить геноцид українського народу, депортуючи наших дітей. Резолюція ПАРЄ — це крок до відновлення справедливості та покарання винних.

– написав омбудсман.

Деталі

Лубінець зазначив, що на цьому Україна не зупиниться. Він запевнив, що кожна депортована та примусово переміщена дитина, кожен цивільний, якого незаконно утримує рф, й кожен військовополонений, та всі наші громадяни мають повернутися додому.

Уповноважений з прав людини відзначив, що історичне рішення в ПАРЄ ухвалили одноголосно. Та зазначив, що ПАРЄ, як і Україна наголошує на потребі якнайшвидше повернути викрадених дітей на Батьківщину.

Україна повернула додому ще двох дітей, яких росіяни викрали під час окупації Херсонщини25.01.24, 18:11 • 26216 переглядiв

Нагадаємо

25 січня Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію "Становище Українських Дітей". Вона закликає росію та білорусь негайно припинити депортацію та примусове переміщення дітей, а також визнати країнами-членами ПАРЄ депортацію українських дітей рф геноцидом. 

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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