Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец

В украинском Офисе Омбудсмана прокомментировали решение ПАСЕ, относительно депортированных рф и беларусью украинских детей. Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец назвал принятую ассамблеей резолюцию "шагом к восстановлению справедливости и наказанию виновных", передает УНН.

Это историческое решение и исторические заявления! Наше государство работало на международном уровне, в том числе и Офис Омбудсмена, подчеркивая, что РФ совершает геноцид украинского народа, депортируя наших детей. Резолюция ПАСЕ - это шаг к восстановлению справедливости и наказанию виновных. - написал омбудсмен.

Детали

Лубинец отметил, что на этом Украина не остановится. Он заверил, что каждый депортированный и принудительно перемещенный ребенок, каждый гражданский, которого незаконно удерживает рф, и каждый военнопленный, и все наши граждане должны вернуться домой.

Уполномоченный по правам человека отметил, что историческое решение в ПАСЕ приняли единогласно. И отметил, что ПАСЕ, как и Украина подчеркивает необходимость как можно быстрее вернуть похищенных детей на Родину.

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Напомним

25 января Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию "Положение украинских детей". Она призывает Россию и Беларусь немедленно прекратить депортацию и принудительное перемещение детей, а также признать странами-членами ПАСЕ депортацию украинских детей рф геноцидом.