Украина вернула домой еще двух детей, которых россияне похитили во время оккупации Херсонщины

Еще двух украинских детей, которых оккупанты вывезли в Россию, удалось верни домой. Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

У меня хорошие новости. В две украинские семьи удалось вернуть детей. Рад за молодежь и их родителей. - сообщил Прокудин.

Детали

Прокудин отметил, что домой повенулись 16 летний парень и 17летняя девушка. На момент оккупации регоина они жили в Крынках. После освобождения правобережья росиняи депортировали этих детей в краснодарский край.

Усилиями многих служб детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию, в их семьи. В частности, этому возвращению способствовали и активисты Save Ukraine. Семьи снова вместе.

Около 4 тыс приемных детей оказались на ВОТ или были депортированы в рф

Напомним

Украине удалось вернуть из российского плена 388 детей. Однако еще более 19 тысяч украинских детей до сих пор являются заложниками российского режима. Об этом заявила Первая леди Украины Елена Зеленская на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном украинским детям.