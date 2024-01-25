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Понад 19 тисяч українських дітей досі перебувають у російському полоні - Зеленська

Понад 19 тисяч українських дітей досі перебувають у російському полоні - Зеленська

Київ • УНН

 • 23536 перегляди

Україні вдалося повернути 388 дітей з полону росії, але понад 19 000 все ще залишаються заручниками, за словами Олени Зеленської.

Україні вдалося повернути з російського полону 388 дітей. Однак ще понад 19 тисяч українських дітлахів досі є заручниками російського режиму. Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому українським дітям, інформує УНН із посиланням на сайт Президента.

Наразі повернути вдалося 388 дітей. А всього в російському полоні, нагадаю, понад 19 тисяч дітей. Такими темпами на їхнє повернення знадобиться 50 років

– зазначила дружина Президента.

Перша леді подякувала країнам, які допомагають Україні в поверненні дітей, наголосивши на кроках міжнародної спільноти, зроблених за поточний рік. Однак наголосила, що потрібні більш рішучі дії.

"Час – проти нас. Днями російський диктатор наказав надавати викраденим українським дітям російське громадянство. Нам треба діяти швидше. Насправді в нас немає 50 років на порятунок дітей. Навіть рік – це забагато для викраденої дитини", – сказала Зеленська.

Доповнення

Сьогодні Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію "Становище Українстких Дітей". Вона закликає росію та білорусь негайно припинити депортацію та примусове переміщення дітей а також визнати країнами-членами ПАРЄ депортацію українських дітей рф геноцидом.

Тетяна Краєвська

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