Более 19 тысяч украинских детей до сих пор находятся в российском плену - Зеленская

Украине удалось вернуть из российского плена 388 детей. Однако еще более 19 тысяч украинских детей до сих пор являются заложниками российского режима. Об этом заявила первая леди Украины Елена Зеленская на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, посвященном украинским детям, информирует УНН со ссылкой на сайт Президента.

Сейчас вернуть удалось 388 детей. А всего в российском плену, напомню, более 19 тысяч детей. Такими темпами на их возвращение понадобится 50 лет - отметила супруга Президента.

Первая леди поблагодарила страны, которые помогают Украине в возвращении детей, отметив шаги международного сообщества, предпринятые за текущий год. Однако подчеркнула, что нужны более решительные действия.

"Время-против нас. На днях российский диктатор приказал предоставлять похищенным украинским детям российское гражданство. Нам надо действовать быстрее. На самом деле у нас нет 50 лет на спасение детей. Даже год – это слишком много для похищенного ребенка", - сказала Зеленская.

Дополнение

Сегодня Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию "положение украинских детей". Она призывает россию и беларусь немедленно прекратить депортацию и принудительное перемещение детей а также признать странами-членами ПАСЕ депортацию украинских детей рф геноцидом.