Более 19 тысяч украинских детей до сих пор находятся в российском плену - Зеленская
Украине удалось вернуть 388 детей из плена россии, но более 19 000 все еще остаются заложниками, по словам Елены Зеленской.
В Киеве "оцифровали" более 200 тысяч деревьев
В столице сейчас "оцифрованы" все деревья вдоль улиц десяти районов столицы.
Бывший директор государственного предприятия "Нектар" и директор частного предприятия обвиняются в незаконном приобретении сельскохозяйственной продукции на сумму почти 4,5 миллиона гривен.
Завладели зерном почти на 4,5 млн грн: эксдиректору ГП "Нектар" сообщено о подозрении.
Саперы вскоре начнут разминировать территории иностранными комплексами GCS-200
Вскоре украинские саперы начнут разминирование деоккупированных территорий с помощью швейцарско-немецких комплексов механизированного разминирования GCS-200 (Global Clearance Solutions).
Оккупанты продолжают террор на ВОТ: пытают жителей и проводят рейды в поисках партизан
россияне вызывают террор на временно оккупированных территориях, похищая и пытая гражданских лиц, а также проводя рейды с целью поиска партизан.
Украина работает над подготовкой визита Орбана - вице-премьер
Чиновники Украины и Венгрии готовятся к предстоящему визиту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
В Николаевской области уничтожили российскую ракету Х-59 - ВС ВСУ
Российскую управляемую ракету Х-59, выпущенную из истребителя Су-34, уничтожили Силы обороны в Николаевской области.
В следующем году НБУ ожидает возвращения в Украину около 400 тыс. мигрантов
Национальный банк Украины прогнозирует незначительный рост количества мигрантов, которые возвращаются в этом году, и ожидает, что в 2025 году вернется около 400 000 мигрантов. Эти прогнозы учитывают повышенные риски безопасности и адаптацию мигрантов к жизни за рубежом.
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024
В Украине утвердили характеристики тестов на НМТ-2024, определив количество заданий и время, отведенное на каждый предмет.
россия завербовала на войну против Украины более 200 непальцев - глава МИД Непала
россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.