ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка закликає країни-члени визнати депортацію українських дітей рф геноцидом
Київ • УНН
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, що закликає визнати депортацію українських дітей росією геноцидом. Вона також закликає до негайного припинення депортації та примусового переміщення дітей і вимагає їх повернення в Україну.
Парламентська асамблея Ради Європи одноголосно ухвалила резолюцію "Становище Українстких Дітей". Вона закликає росію та білорусь негайно припинити депортацію та примусове переміщення дітей а також визнати країнами-членами ПАРЄ депортацію українських дітей рф геноцидом. Про це повідомляє УНН із послианням на представників української делегації в ПАРЄ та проект ухваленої постави.
Деталі
"Щойно ПАРЄ одноголосно проголосовала резолюцію "Становище Українстких Дітей"!", - написала у Telegram голова української делегації В ПАРЄ Марія Мезенцева.
За її словами, документ фокусується на:
1. П'яти групах дітей: які продовжують знаходитися в Україні; які є внутрішньо переміщеними; які знайшли тимчасовий захист у Європі; які наразі зникли безвісти; які були депортовані чи вимушено переміщені до росії та білорусі.
2. Асамблея закликає повернути всіх депортованих українстких дітей додому
3. Асамблея вітає виконанням плану дій "Bring Kids Back UA" та формуванням Міжнародної коаліції країн за повернення українських дітей, що міститься у "Формулі миру" президента Зеленського.
4. Виділити до 5 млрд $ на потреби тимчасово переміщених дітей та їх сімей.
Згідно з проектом ухваленої постави, Асамблея закликає держави-члени ПАРЄ "прийняти на рівні національних парламентів заяви та/або резолюції, які засуджують військові злочини проти дітей та визнають депортації, примусові переміщення та невиправдану затримку в репатріації українських дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та інших дітей без супроводу батьків. під контролем російської федерації, як злочин геноциду, наголошуючи при цьому на необхідності швидкого повернення депортованих і примусово переміщених дітей в Україну відповідно до принципу найкращих інтересів дитини"
Асамблея також закликає росію та білорусь:
- негайно та беззастережно припинити практику депортації та примусового переміщення на тимчасово окуповані українські території, у рф та білорусь, припинити передачу українських дітей на усиновлення чи опіку, припинити нав’язування російського громадянства та зміну імені та відновити контакт між цими дітьми та їхніми батьками чи опікунами, або, у разі втрати батьків чи опікунів, компетентними українськими органами влади з метою їх негайної репатріації на батьківщину або звільнення до безпечної третьої країни;
- надавати українським органам влади чи третій стороні (державі чи міжнародній організації) вичерпну та достовірну інформацію про кількість та місцеперебування українських дітей у цій ситуації, їхні імена та прізвища, їхнє походження та пункт призначення депортації, у з метою забезпечення їх безпечного повернення в Україну;
- надавати представників відповідних органів Організації Об’єднаних Націй та інших міжнародних гуманітарних організацій та організацій із захисту прав людини, таких як Міжнародний дитячий надзвичайний фонд ООН (ЮНІСЕФ), Верховний комісар ООН у справах біженців, Верховний комісар ООН з прав людини та інші компетентним установам ООН і Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ) безперешкодний, негайний і безпечний доступ до дітей.
Генеральний секретар Ради Європи висловила своє обурення щодо неправомірної депортації українських дітей окупантами23.01.24, 17:57 • 147196 переглядiв