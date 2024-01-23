Генеральний секретар Ради Європи висловила своє обурення щодо неправомірної депортації українських дітей окупантами

російська федерація відмовляється співпрацювати та надавати адекватні відповіді на звернення міжнародної спільноти щодо незаконного вивезення українських дітей на територію країни-терориста або на ТОТ України. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

Вона послалася на комітет Lanzarote, який попросив росію доповісти про ситуацію з викраденими дітьми. І додала, що росія не співпрацює з Комітетом.

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Ця практика, яку продовжує російська федерація, викрадати українських дітей і вивозити їх до росії або на тимчасово окуповані території України, є насправді жахливою. Це суперечить усім людським, моральним чи гуманітарним цінностям, які ми маємо - заявила Пейчинович-Бурич.

За її словами, профільний комітет, який координує застосування Конвенції про експлуатацію та сексуальне насильство над дітьми, взяв на себе ініціативу вимагати від росії повідомити про долю викрадених дітей. На жаль, незважаючи на вимоги міжнародної спільноти, країна-агресор відмовляється співпрацювати та надавати адекватні відповіді на звернення комітету. Це викликає серйозні сумніви щодо дотримання росією міжнародного права та гуманітарних норм.

Усіх дітей треба повернути назад в Україну до їхніх родин. Профільний комітет Lanzarote координує застосування Конвенції про експлуатацію та сексуальне насильство над дітьми. Вони попросили російську федерацію повідомити про ситуацію з цими викраденими дітьми. На жаль, росія не співпрацює і не дає адекватної відповіді комітету. Відповідно, цього разу ще більше росія показує, що вона не дотримується міжнародного права, тобто порушує міжнародне гуманітарне право - стверджує Пейчинович-Бурич.

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Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич запевнила, що продовжуватиме намагатися працювати над вирішенням даної проблеми, наголошуючи на необхідності підтримки українських дітей та їхніх родин.

"Ми дійсно будемо продовжувати наполягати на тому, що ці діти належать Україні, належать їхнім сім’ям. Будемо думати як їх повернути назад в Україну. Ми продовжуватимемо робити все можливе, щоб підтримати цих дітей, їхні родини", - резюмувала вона.