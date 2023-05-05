ОБСЄ побоюється можливих катувань українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У звіті ОБСЄ щодо депортацій українських дітей експерти висловили занепокоєння можливим порушенням прав дітей, приниженням їхньої гідності, навіть аж до катувань. Про це повідомляє видання ANSA, передає УНН.
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"Накопичувальні наслідки численних порушень щодо депортованих українських дітей викликають дуже серйозне занепокоєння щодо того, що права цих дітей бути вільними від катувань і жорстокого або нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження були порушені", - йдеться у звіті експертів ОБСЄ.
Деталі
Як зазначаэ ANSA, звіт складала група міжнародних експертів-криміналістів, скликаних через активацію так званого московського механізму. Звіт був представлений 56 членам Постійної ради ОБСЄ у Відні 4 травня.
Довідка
"московський механізм" – це формальна процедура, яка встановлена в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ. "московським" цей механізм названий, тому що він був прийнятий під час зустрічі Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1991 році в Москві.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав висновки звіту ОБСЄ щодо насильницького переміщення українських дітей "переконливими" та наполягає на тому, що росія повинна понести за це відповідальність.