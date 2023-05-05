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ОБСЄ побоюється можливих катувань українських дітей

ОБСЄ побоюється можливих катувань українських дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 травня. УНН. У звіті ОБСЄ щодо депортацій українських дітей експерти висловили занепокоєння можливим порушенням прав дітей, приниженням їхньої гідності, навіть аж до катувань. Про це повідомляє видання ANSA, передає УНН.

Цитата

"Накопичувальні наслідки численних порушень щодо депортованих українських дітей викликають дуже серйозне занепокоєння щодо того, що права цих дітей бути вільними від катувань і жорстокого або нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження були порушені", - йдеться у звіті експертів ОБСЄ.

Деталі

Як зазначаэ ANSA, звіт складала група міжнародних експертів-криміналістів, скликаних через активацію так званого московського механізму. Звіт був представлений 56 членам Постійної ради ОБСЄ у Відні 4 травня.

Довідка

"московський механізм" – це формальна процедура, яка встановлена в рамках ОБСЄ, що дозволяє розгортання короткострокової міжнародної місії зі встановлення фактів для вирішення конкретної проблеми з правами людини в регіоні ОБСЄ. "московським" цей механізм названий, тому що він був прийнятий під час зустрічі Наради з безпеки і співробітництва в Європі, що відбулася в 1991 році в Москві.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав висновки звіту ОБСЄ щодо насильницького переміщення українських дітей "переконливими" та наполягає на тому, що росія повинна понести за це відповідальність.

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