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"Висновки переконливі": Кулеба привітав звіт ОБСЄ щодо викрадення росією українських дітей

"Висновки переконливі": Кулеба привітав звіт ОБСЄ щодо викрадення росією українських дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму Twitter назвав висновки звіту ОБСЄ щодо насильницького переміщення українських дітей "переконливими" та наполягає, що росія за це повинна понести відповідальність, пише УНН.

Цитата

"Я вітаю звіт ОБСЄ про насильницьке переміщення росією українських дітей у межах Московського механізму. Його висновки є переконливими: дії росії називаються воєнними злочинами та злочинами проти людяності. Я наполягаю на тому, що росія повинна повернути наших вкрадених дітей і понести за це відповідальність", - написав Кулеба.

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, 30 березня на засіданні Постійної ради ОБСЄ 45 держав-учасниць ОБСЄ у співпраці з Україною офіційно оголосили про ініціювання третього Московського механізму ОБСЄ у контексті російської агресії, який, зосереджений суто на проблематиці депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до рф, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в росії, а також їх насильницьким переміщенням росією у рамках ТОТ України. Висновки зможуть використати у межах національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності.

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна. Відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей.

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