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Експерти ОБСЄ підготують перший окремий міжнародний звіт про депортацію росією українських дітей

Експерти ОБСЄ підготують перший окремий міжнародний звіт про депортацію росією українських дітей

Київ • УНН

 • 109956 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. 45 країни-учасниць ОБСЄ спільно з Україною ініціювали третій "Московський механізм" у контексті російської агресії для вивчення незаконної депортації, незаконного переміщення й асиміляції росією українських дітей з тимчасово окупованих територій (ТОТ). Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

Цитата

"30 березня на засіданні Постійної ради ОБСЄ 45 держав-учасниць ОБСЄ у співпраці з Україною офіційно оголосили про ініціювання третього Московського механізму ОБСЄ у контексті російської агресії, який, цього разу, буде зосереджений суто на проблематиці депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до рф, включно з незаконним усиновленням та асиміляцією в росії, а також їх насильницьким переміщенням росією у рамках ТОТ України", - повідомляє МЗС.

Деталі

Місія незалежних експертів проведе дослідження проблеми та підготує доповідь, яка має стати першим окремим міжнародним звітом, присвяченим проблематиці депортації, незаконного переміщення й асиміляції росією українських дітей.

"Очікується, що у документі будуть висвітлені факти та обставини, які стосуються порушень зобов’язань ОБСЄ, порушень та зловживань правами людини, воєнних злочинів та інших порушень міжнародного гуманітарного права, які пов’язані з депортацією українських дітей з ТОТ України до російської федерації", - йдеться в заяві.

Передбачається, що експерти сконцентруються також на таких наслідках депортації, як зміна особистого статусу дитини, включно з громадянством, розлучення з батьками чи опікунами, усиновлення та інші порушення або зловживання, що призводять до примусової асиміляції.

Висновки експертів планують оприлюднити наприкінці квітня-початку травня 2023 року. Їх зможуть використати у рамках національних та міжнародних механізмів притягнення до відповідальності, зауважили в МЗС.

Нагадаємо

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Європейський Союз збирається скликати конференцію з питання повернення українських дітей, депортованих до росії.

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