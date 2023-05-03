Рада закликала світ до засудження примусової депортації українських дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада України звернулась до міжнародних урядів, організацій щодо засудження злочинів росії - примусової депортації українських дітей. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у Twitter, передає УНН.
Цитата
“Верховна Рада України звернулася до парламентів/урядів держав, міжнародних організацій, міжпарламентських асамблей щодо засудження скоєних росією злочинів примусової депортації українських дітей. Дії росії — прорахований процес ідеологічного перевиховання й нав’язування рашизму” - написав Стефанчук.
Також Стефанчук зазначає, що це свідомий злочин росії.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На захопленій території Луганщини влаштували примусові медогляди дітей
Нагадаємо
17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової у справі про міжнародний злочин – незаконної депортації та переміщення українських дітей Це означає, що за межами росії їх мають заарештувати та передати до суду.