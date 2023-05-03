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Рада закликала світ до засудження примусової депортації українських дітей

Рада закликала світ до засудження примусової депортації українських дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Верховна Рада України звернулась до міжнародних урядів, організацій щодо засудження злочинів росії - примусової депортації українських дітей. Про це повідомив голова ВР Руслан Стефанчук у Twitter, передає УНН.

Цитата

“Верховна Рада України звернулася до парламентів/урядів держав, міжнародних організацій, міжпарламентських асамблей щодо засудження скоєних росією злочинів примусової депортації українських дітей. Дії росії — прорахований процес ідеологічного перевиховання й нав’язування рашизму” - написав Стефанчук.

Також Стефанчук зазначає, що це свідомий злочин росії.

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Нагадаємо

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової у справі про міжнародний злочин – незаконної депортації та переміщення українських дітей Це означає, що за межами росії їх мають заарештувати та передати до суду.

Українські Національні Новини

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