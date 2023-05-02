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На захопленій території Луганщини влаштували примусові медогляди дітей

На захопленій території Луганщини влаштували примусові медогляди дітей

Київ • УНН

 • 300431 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. На захопленій території Луганської області окупанти влаштували примусові медичні огляди дітей, повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Тривають примусові медогляди дітей на захопленій території Луганщини. У випадку неявки на медогляд батькам погрожують, що це потягне за собою зняття з обліку у дитячих лікарнях, неможливість отримання довідок для школи та садочків, а також направлень до вузькопрофільних спеціалістів у луганських лікарнях. Огляди проводять лікарі з рф", - написав Лисогор.

Деталі

При цьому, з його слів, для отримання водійського посвідчення рф медичний огляд не потрібен.

"Поспішають загарбники і з примусовою паспортизацію. Зокрема, окупаційною владою доручено прискорити видачу документів рф літнім жителям регіону. Так, в одному з районів бажання отримати паспорт рф виявили лише 90 осіб літнього віку із близько 2000. Інших наказано паспортизувати до 1 липня", - повідомив Лисогор.

Що стосується ситуації на передовій, то, зі слів голови ОВА, "із двох боків намагався тиснути ворог минулої доби".

"На Сватівщині росіяни спробували покращити тактичне положення поблизу зруйнованого вщент Новоселівського, але отримали разючу відсіч. Безуспішно наступав противник і на Білогорівку. Також Білогорівку ворог атакував із повітря – наніс авіаційний удар. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва та Білогорівка", - зазначив Лисогор.

Доповнення

За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 19 ракетних ударів (знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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