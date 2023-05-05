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ОБСЕ опасается возможных пыток украинских детей

ОБСЕ опасается возможных пыток украинских детей

Киев • УНН

 • 1235932 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В отчете ОБСЕ по депортации украинских детей эксперты выразили обеспокоенность возможным нарушением прав детей, унижением их достоинства, вплоть до пыток. Об этом сообщает издание ANSA, передает УНН.

Цитата

"Накопительные последствия многочисленных нарушений в отношении депортированных украинских детей вызывают очень серьезную обеспокоенность относительно того, что права этих детей быть свободными от пыток и жестокого или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения были нарушены", - говорится в отчете экспертов ОБСЕ.

Детали

Как отмечает ANSA, отчет составляла группа международных экспертов-криминалистов, созванных из-за активации так называемого московского механизма. Отчет был представлен 56 членам Постоянного совета ОБСЕ в Вене 4 мая.

Справка

"московский механизм" – это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, позволяющая развертывание краткосрочной международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ. "московским" этот механизм назван, потому что он был принят во время встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся в 1991 году в Москве.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал выводы отчета ОБСЕ о насильственном перемещении украинских детей "убедительными" и настаивает на том, что россия должна понести за это ответственность.

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