ОБСЕ опасается возможных пыток украинских детей

Цитата

"Накопительные последствия многочисленных нарушений в отношении депортированных украинских детей вызывают очень серьезную обеспокоенность относительно того, что права этих детей быть свободными от пыток и жестокого или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения были нарушены", - говорится в отчете экспертов ОБСЕ.

Детали

Как отмечает ANSA, отчет составляла группа международных экспертов-криминалистов, созванных из-за активации так называемого московского механизма. Отчет был представлен 56 членам Постоянного совета ОБСЕ в Вене 4 мая.

Справка

"московский механизм" – это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, позволяющая развертывание краткосрочной международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ. "московским" этот механизм назван, потому что он был принят во время встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся в 1991 году в Москве.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал выводы отчета ОБСЕ о насильственном перемещении украинских детей "убедительными" и настаивает на том, что россия должна понести за это ответственность.