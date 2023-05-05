ОБСЕ опасается возможных пыток украинских детей
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В отчете ОБСЕ по депортации украинских детей эксперты выразили обеспокоенность возможным нарушением прав детей, унижением их достоинства, вплоть до пыток. Об этом сообщает издание ANSA, передает УНН.
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"Накопительные последствия многочисленных нарушений в отношении депортированных украинских детей вызывают очень серьезную обеспокоенность относительно того, что права этих детей быть свободными от пыток и жестокого или бесчеловечного или унижающего достоинство обращения были нарушены", - говорится в отчете экспертов ОБСЕ.
Детали
Как отмечает ANSA, отчет составляла группа международных экспертов-криминалистов, созванных из-за активации так называемого московского механизма. Отчет был представлен 56 членам Постоянного совета ОБСЕ в Вене 4 мая.
Справка
"московский механизм" – это формальная процедура, установленная в рамках ОБСЕ, позволяющая развертывание краткосрочной международной миссии по установлению фактов для решения конкретной проблемы с правами человека в регионе ОБСЕ. "московским" этот механизм назван, потому что он был принят во время встречи Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшейся в 1991 году в Москве.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter назвал выводы отчета ОБСЕ о насильственном перемещении украинских детей "убедительными" и настаивает на том, что россия должна понести за это ответственность.