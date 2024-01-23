россия игнорирует просьбу ПАСЕ предоставить информацию о ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми - Генсек Совета Европы

российская федерация отказывается сотрудничать и предоставлять адекватные ответы на обращение международного сообщества относительно незаконного вывоза украинских детей на территорию страны-террориста или на ВОТ Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Генеральный секретарь Совета Европы, выражая свое возмущение относительно неправомерной депортации украинских детей оккупантом, заявила, что рф отказывается идти на встречу ПАСЕ в урегулировании этой проблемы.

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Эта практика, которую продолжает российская федерация, похищать украинских детей и вывозить их в россию или на временно оккупированные территории Украины, является на самом деле ужасной. Это противоречит всем человеческим, моральным или гуманитарным ценностям, которые мы имеем - заявила Пейчинович-Бурич.

По ее словам, профильный комитет, который координирует применение Конвенции об эксплуатации и сексуальном насилии над детьми, взял на себя инициативу требовать от россии сообщить о судьбе похищенных детей. К сожалению, несмотря на требования международного сообщества, страна-агрессор отказывается сотрудничать и предоставлять адекватные ответы на обращения комитета. Это вызывает серьезные сомнения относительно соблюдения россией международного права и гуманитарных норм.

Всех детей надо вернуть обратно в Украину к их семьям. Теперь мы делаем это через наш профильный комитет, который координирует применение Конвенции об эксплуатации и сексуальном насилии над детьми. Они попросили российскую федерацию сообщить о ситуации с этими похищенными детьми. К сожалению, россия не сотрудничает и не дает адекватного ответа комитету. Соответственно, на этот раз еще больше россия показывает, что она не соблюдает международное право, то есть нарушает международное гуманитарное право - утверждает Пейчинович-Бурич.

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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заверила, что будет продолжать пытаться работать над решением данной проблемы, подчеркивая необходимость поддержки украинских детей и их семей.

"Мы действительно будем продолжать настаивать на том, что эти дети принадлежат Украине, принадлежат их семьям. Будем думать как их вернуть обратно в Украину. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этих детей, их семьи", - резюмировала она.