россия игнорирует просьбу ПАСЕ предоставить информацию о ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми - Генсек Совета Европы
Киев • УНН
Генеральный секретарь Совета Европы, выражая свое возмущение относительно неправомерной депортации украинских детей оккупантом, заявила, что рф отказывается идти на встречу ПАСЕ в урегулировании этой проблемы.
российская федерация отказывается сотрудничать и предоставлять адекватные ответы на обращение международного сообщества относительно незаконного вывоза украинских детей на территорию страны-террориста или на ВОТ Украины. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказала Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.
Генеральный секретарь Совета Европы, выражая свое возмущение относительно неправомерной депортации украинских детей оккупантом, заявила, что рф отказывается идти на встречу ПАСЕ в урегулировании этой проблемы.
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Эта практика, которую продолжает российская федерация, похищать украинских детей и вывозить их в россию или на временно оккупированные территории Украины, является на самом деле ужасной. Это противоречит всем человеческим, моральным или гуманитарным ценностям, которые мы имеем
По ее словам, профильный комитет, который координирует применение Конвенции об эксплуатации и сексуальном насилии над детьми, взял на себя инициативу требовать от россии сообщить о судьбе похищенных детей. К сожалению, несмотря на требования международного сообщества, страна-агрессор отказывается сотрудничать и предоставлять адекватные ответы на обращения комитета. Это вызывает серьезные сомнения относительно соблюдения россией международного права и гуманитарных норм.
Всех детей надо вернуть обратно в Украину к их семьям. Теперь мы делаем это через наш профильный комитет, который координирует применение Конвенции об эксплуатации и сексуальном насилии над детьми. Они попросили российскую федерацию сообщить о ситуации с этими похищенными детьми. К сожалению, россия не сотрудничает и не дает адекватного ответа комитету. Соответственно, на этот раз еще больше россия показывает, что она не соблюдает международное право, то есть нарушает международное гуманитарное право
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Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заверила, что будет продолжать пытаться работать над решением данной проблемы, подчеркивая необходимость поддержки украинских детей и их семей.
"Мы действительно будем продолжать настаивать на том, что эти дети принадлежат Украине, принадлежат их семьям. Будем думать как их вернуть обратно в Украину. Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы поддержать этих детей, их семьи", - резюмировала она.
россия игнорирует просьбу ПАСЕ предоставить информацию о ситуации с незаконно депортированными украинскими детьми - Генсек Совета Европы
Генеральный секретарь Совета Европы, выражая свое возмущение относительно неправомерной депортации украинских детей оккупантом, заявила, что рф отказывается идти на встречу ПАСЕ в урегулировании этой проблемы.
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