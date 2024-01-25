ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.
Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф
Двух генералов и подполковника вооруженных сил России будут судить за планирование широкомасштабного вторжения в Украину и обстрел города Херсон.
Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии
По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат
Международные партнеры готовы предоставить Украине истребители F-16, однако необходима подготовка к их эффективному использованию, включая подготовку пилотов и инфраструктуру.
Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев
Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.
"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.
НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана.
Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"
"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.
Рувин: враг бил по Киеву из комплексов С-400 переделанными ракетами ПВО, чтобы вызвать большее количество жертв
Во время ракетной атаки на Киев 23 января враг переоборудовал ЗРК С-400, чтобы нанести большее количество жертв среди мирного населения, заявил Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.
Хищение миллионов из бюджета и уклонение от налогов: в суд передали дело против экс-чиновников лесхоза из Волыни
В Украине бывшему руководителю государственного управления лесного хозяйства, бухгалтеру и четырем предпринимателям предъявлено обвинение в хищении 15 миллионов гривен государственных средств.