ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  167486 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  171670 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153761 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Новости по теме

ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую признать депортацию украинских детей россией геноцидом. Она также призывает к немедленному прекращению депортации и принудительного перемещения детей и требует их возвращения в Украину.

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ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом

Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф

Двух генералов и подполковника вооруженных сил России будут судить за планирование широкомасштабного вторжения в Украину и обстрел города Херсон.

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Отдавали приказы на осуществление широкомасштабного вторжения и обстрел Херсона: будут судить военных чиновников рф

Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии

По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, ожидается, что Венгрия отменит свою блокаду предложенного ЕС пакета помощи Украине в 50 миллиардов евро. Это следует за "позитивным сигналом" от министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

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Венгрия сигнализирует относительно снятия вето на 50 млрд евро от ЕС для Украины - глава МИД Финляндии

Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат

Международные партнеры готовы предоставить Украине истребители F-16, однако необходима подготовка к их эффективному использованию, включая подготовку пилотов и инфраструктуру.

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Партнеры готовы предоставлять F-16 Украине, но нужно подготовить все для их использования - Игнат

Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев

Украинские правоохранители разоблачили в Тернопольской области преступную организацию, которая занималась производством и распространением психотропных веществ на территории Украины и ЕС.

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Продавали в Украине и странах ЕС: на Тернопольщине разоблачили группу наркоторговцев

"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский встретился с фронтовиками и вручил государственные награды. Он заверил, что они не остановятся на достигнутом и будут продолжать противостоять врагу и побеждать его.

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"Продолжаем уничтожать врага": Сырский встретился с бойцами с передовой

НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бизнесмена Михаила Кипермана.

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НАБУ объявило в розыск бизнесмена Кипермана

Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"

"Укрпочта", "Нафтогаз" и "Укртрансбезопасность" сообщили о серьезных технических сбоях в своих ИТ-системах, влияющих на доступ, в частности, к системе "Шлях". Технический персонал работает над восстановлением работы, что может занять определенное время.

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Не только Нафтогаз: о сбое в IT-системах сообщают Укрпочта и Укртрансбезопасность, отсутствует доступ к системе "Шлях"

Рувин: враг бил по Киеву из комплексов С-400 переделанными ракетами ПВО, чтобы вызвать большее количество жертв

Во время ракетной атаки на Киев 23 января враг переоборудовал ЗРК С-400, чтобы нанести большее количество жертв среди мирного населения, заявил Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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Рувин: враг бил по Киеву из комплексов С-400 переделанными ракетами ПВО, чтобы вызвать большее количество жертв

Хищение миллионов из бюджета и уклонение от налогов: в суд передали дело против экс-чиновников лесхоза из Волыни

В Украине бывшему руководителю государственного управления лесного хозяйства, бухгалтеру и четырем предпринимателям предъявлено обвинение в хищении 15 миллионов гривен государственных средств.

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Хищение миллионов из бюджета и уклонение от налогов: в суд передали дело против экс-чиновников лесхоза из Волыни