ПАСЕ приняла резолюцию, которая призывает страны-члены признать депортацию украинских детей рф геноцидом

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию "Положение украинских детей". Она призывает россию и беларусь немедленно прекратить депортацию и принудительное перемещение детей, а также признать странами-членами ПАСЕ депортацию украинских детей рф геноцидом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на представителей украинской делегации в ПАСЕ и проект принятого постановления.

Детали

"Только что ПАСЕ единогласно проголосовала резолюцию "Положение украинских детей"!", - написала в Telegram глава украинской делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева.

По ее словам, документ фокусируется на:

1. Пяти группах детей: которые продолжают находиться в Украине; которые являются внутренне перемещенными; которые нашли временную защиту в Европе; которые сейчас пропали без вести; которые были депортированы или вынужденно перемещены в россию и беларусь.

2. ассамблея призывает вернуть всех депортированных украинских детей домой

3. Ассамблея приветствует выполнением плана действий "Bring Kids Back UA" и формированием Международной коалиции стран за возвращение украинских детей, содержащийся в "Формуле мира" президента Зеленского.

4. Выделить до 5 млрд $ на нужды временно перемещенных детей и их семей.

Согласно проекту принятого постановления, Ассамблея призывает государства-члены ПАСЕ "принять на уровне национальных парламентов заявления и/или резолюции, осуждающие военные преступления против детей и признающие депортации, принудительные перемещения и неоправданную задержку в репатриации украинских детей, в том числе детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и других детей без сопровождения родителей под контролем российской федерации, как преступление геноцида, подчеркивая при этом необходимость быстрого возвращения депортированных и принудительно перемещенных детей в Украину в соответствии с принципом наилучших интересов ребенка"

Ассамблея также призывает россию и беларусь:

немедленно и безоговорочно прекратить практику депортации и принудительного перемещения на временно оккупированные украинские территории, в рф и беларусь, прекратить передачу украинских детей на усыновление или опеку, прекратить навязывание российского гражданства и изменение имени и восстановить контакт между этими детьми и их родителями или опекунами, или, в случае потери родителей или опекунов, компетентными украинскими органами власти с целью их немедленной репатриации на родину или освобождения в безопасную третью страну;

предоставлять украинским органам власти или третьей стороне (государству или международной организации) исчерпывающую и достоверную информацию о количестве и местонахождении украинских детей в этой ситуации, их имена и фамилии, их происхождение и пункт назначения депортации, с целью обеспечения их безопасного возвращения в Украину;



предоставлять представителям соответствующих органов Организации Объединенных Наций и других международных гуманитарных организаций и организаций по защите прав человека, таких как Международный детский чрезвычайный фонд ООН (ЮНИСЕФ), Верховный комиссар ООН по делам беженцев, Верховный комиссар ООН по правам человека и другие компетентным учреждениям ООН и Международному комитету Красного Креста (МККК) беспрепятственный, немедленный и безопасный доступ к детям.

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