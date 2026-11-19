Президент США Дональд Трамп, по-видимому, задремал во время выступления китайского лидера Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае в четверг, 19 ноября. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

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На кадрах с места события Трамп закрыл глаза во время выступления Си.

Это не первый раз, когда Трампа снимали с закрытыми глазами во время публичных мероприятий.

Во время визита на саммит АТЭС президент США Дональд Трамп уже провел две отдельные встречи с главой кремля владимиром путиным и главой Китая Си Цзиньпином в китайском Шэньчжэне и сделал несколько заявлений относительно обсуждения войны рф против Украины перед трехсторонними переговорами.

Трамп встретился с путиным и назвал его "другом" - кремль говорит, что обсуждали войну в Украине