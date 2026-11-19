Президент США Дональд Трамп, схоже, задрімав під час промови китайського лідера Сі Цзіньпіна на саміті АТЕС у Китаї у четвер, 19 листопада. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

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На кадрах з місця події Трамп заплющив очі під час промови Сі.

Це не вперше, коли Трампа ловили на камери із заплющеними очима під час публічних заходів.

Під час візиту на саміт АТЕС президент США Дональд Трамп вже провів дві окремі зустрічі з главою кремля володимиром путіним і главою Китаю Сі Цзіньпіном у китайському Шеньчжені і зробив кілька заяв щодо обговорення війни рф проти України перед тристоронніми переговорами.

Трамп зустрівся з путіним і назвав його "другом" - кремль каже, говорили про війну в Україні