Около 4 тыс приемных детей оказались на ВОТ или были депортированы в рф

Около 4 тысяч приемных детей детей оказались на временно оккупированной территории или были насильно депортированы в россию. Об этом сообщили в Минреинтеграции, пишет УНН.

Сейчас около 4 тысяч приемных детей оказались на ВОТ или были депортированы на территорию рф. - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Детали

Как отмечается, органы опеки и попечительства не могут обеспечить надлежащий контроль за условиями их проживания и воспитания. Невозможно также отследить их вероятное дальнейшее перемещение.

Кроме того, со многими семьями, на воспитании которых находятся дети, потеряна связь и судьба детей неизвестна, указали в ведомстве.

Поэтому недавно правительство утвердило изменения, которые касаются полномочий руководителей районных госадминистраций, а также исполнительных органов местных советов. Теперь они будут подавать в Нацполицию заявления о розыске детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, которые принудительно перемещены на территорию рф или которые остались на ВОТ, или с которыми отсутствует связь.

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