12-летнего украинского мальчика вернули домой после почти двух лет на оккупированной территории и в россии - Омбудсмен

Домой удалось вернуть еще одного ребенка - 12-летнего мальчика, который провел 18 месяцев на временно оккупированной территории и еще четыре месяца - в россии. Об этом сообщил в пятницу Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Домой вернули 12-летнего мальчика! Ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а затем - в рф. Мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения рф находился под оккупацией около 18-ти месяцев! И еще четыре месяца - на территории россии! Там ребенку даже пришлось учиться в российской школе - сообщил Лубинец в Telegram.

По словам Омбудсмена, мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что она военнослужащая ВСУ. "Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой помощи вернуть ее сына", - рассказал он.

"Офис Омбудсмена наработал путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасностном и других направлениях. Это было непросто, но результат того стоит: мальчик - дома!" - подытожил Лубинец.

Напомним,

21 декабря стало известно, что с временно оккупированной территории удалось вернуть 17-летнего Михаила.