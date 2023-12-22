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12-letnego-ukrainskogo-malchika-vernuli-domoi-posle-pochti-dvukh-let-na-okkupirovannoi-territorii-i-v-rossii-ombudsmen

12-летнего украинского мальчика вернули домой после почти двух лет на оккупированной территории и в россии - Омбудсмен

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 09:56  •  8204 просмотра

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12-летний украинский мальчик вернулся домой после 18 месяцев пребывания на оккупированной территории и четырех месяцев в россии. Его мать служит в Вооруженных силах Украины. Возвращению поспособствовал Офис Уполномоченного ВР по правам человека.

Домой удалось вернуть еще одного ребенка - 12-летнего мальчика, который провел 18 месяцев на временно оккупированной территории и еще четыре месяца - в россии. Об этом сообщил в пятницу Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Домой вернули 12-летнего мальчика! Ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а затем - в рф. Мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения рф находился под оккупацией около 18-ти месяцев! И еще четыре месяца - на территории россии! Там ребенку даже пришлось учиться в российской школе

- сообщил Лубинец в Telegram.

По словам Омбудсмена, мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что она военнослужащая ВСУ. "Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой помощи вернуть ее сына", - рассказал он.

"Офис Омбудсмена наработал путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасностном и других направлениях. Это было непросто, но результат того стоит: мальчик - дома!" - подытожил Лубинец.

Напомним,

21 декабря стало известно, что с временно оккупированной территории удалось вернуть 17-летнего Михаила. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Общество
12-річного українського хлопчика повернули додому після майже двох років на окупованій території та в росії - Омбудсмен
12-year-old Ukrainian boy returned home after almost two years in occupied territory and Russia - Ombudsman
Новости по теме

12-летнего украинского мальчика вернули домой после почти двух лет на оккупированной территории и в россии - Омбудсмен

12-летний украинский мальчик вернулся домой после 18 месяцев пребывания на оккупированной территории и четырех месяцев в россии. Его мать служит в Вооруженных силах Украины. Возвращению поспособствовал Офис Уполномоченного ВР по правам человека.

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