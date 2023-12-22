12-летнего украинского мальчика вернули домой после почти двух лет на оккупированной территории и в россии - Омбудсмен
Киев • УНН
12-летний украинский мальчик вернулся домой после 18 месяцев пребывания на оккупированной территории и четырех месяцев в россии. Его мать служит в Вооруженных силах Украины. Возвращению поспособствовал Офис Уполномоченного ВР по правам человека.
Домой удалось вернуть еще одного ребенка - 12-летнего мальчика, который провел 18 месяцев на временно оккупированной территории и еще четыре месяца - в россии. Об этом сообщил в пятницу Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Домой вернули 12-летнего мальчика! Ребенок с первых дней полномасштабной войны находился на временно оккупированной территории Украины, а затем - в рф. Мальчик накануне российского вторжения приехал к отцу в Луганскую область на три дня, но из-за вторжения рф находился под оккупацией около 18-ти месяцев! И еще четыре месяца - на территории россии! Там ребенку даже пришлось учиться в российской школе
По словам Омбудсмена, мама ребенка не могла самостоятельно забрать 12-летнего украинца из-за того, что она военнослужащая ВСУ. "Поэтому женщина обратилась к нам с просьбой помощи вернуть ее сына", - рассказал он.
"Офис Омбудсмена наработал путь возвращения, позаботившись о логистическом, безопасностном и других направлениях. Это было непросто, но результат того стоит: мальчик - дома!" - подытожил Лубинец.
Напомним,
21 декабря стало известно, что с временно оккупированной территории удалось вернуть 17-летнего Михаила.
12-летнего украинского мальчика вернули домой после почти двух лет на оккупированной территории и в россии - Омбудсмен
12-летний украинский мальчик вернулся домой после 18 месяцев пребывания на оккупированной территории и четырех месяцев в россии. Его мать служит в Вооруженных силах Украины. Возвращению поспособствовал Офис Уполномоченного ВР по правам человека.
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