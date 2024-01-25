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Україна повернула додому ще двох дітей, яких росіяни викрали під час окупації Херсонщини

Україна повернула додому ще двох дітей, яких росіяни викрали під час окупації Херсонщини

Київ • УНН

 • 26215 перегляди

Ще двоє українських дітей, викрадених росіянами під час окупації Херсонської області, повернулися додому. Близько 19 000 українських дітей все ще утримуються російським режимом.

Ще двох українських дітей, яких окупанти вивезли до росії,  вдалось поверни додому. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.

Маю добру новину. До двох українських родин вдалося повернути дітей. .. Радію за молодь та їхніх батьків.

– повідомив Прокудін.

Деталі

Прокудін зазанчив, що додому повенулись 16 річний хлопець та 17річна дівчина. На момент окупаці регоіну вони жили у Кринках. Після визволення правобережжя росіняи депортували цих дітей до краснодарського краю.

Зусиллями багатьох служб дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію, до їхніх родин. Зокрема, цьому поверненню сприяли й активісти Save Ukraine. Сім’ї знову разом.

Близько 4 тис прийомних дітей опинилися на ТОТ чи були депортовані в рф25.12.23, 15:38 • 24856 переглядiв

Нагадаємо

Україні вдалося повернути з російського полону 388 дітей. Однак ще понад 19 тисяч українських дітлахів досі є заручниками російського режиму. Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, присвяченому українським дітям.

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