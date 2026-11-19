Прем’єрка Японії вперше після 2022 року поговорила з путіним
Київ • УНН
Санае Такаїчі провела 30-хвилинну розмову з путіним на саміті АТЕС. Вона могла вимагати звільнення затриманого журналіста.
Прем'єр-міністерка Японії Санае Такаїчі провела 30-хвилинну бесіду з російським диктатором володимиром путіним на полях саміту лідерів АТЕС. Про це повідомляє Yomiuri Shimbun, інформує УНН.
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Зазначається, що це був перший діалог між японським та російським лідерами з моменту вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року. Лідери домовилися продовжувати спілкування на різних рівнях.
Прем'єр-міністерка повідомила президенту путіну позицію Японії щодо затримання в Росії журналіста газети Hokkaido Shimbun Юкі Імаї і, ймовірно, вимагала його якнайшвидшого звільнення
Вказується, що на тлі зростаючого тиску з боку росії, зокрема візиту путіна на острів Ітуруп у Північних територіях у серпні, Японія сподівається відновити повномасштабний міжурядовий діалог, зокрема на рівні глав держав, "з метою вирішення проблемних питань".
Нагадаємо
У жовтні Японія заявила про запровадження додаткових економічних санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, що стосується у тому числі 35 суден "тіньового флоту".
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