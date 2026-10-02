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Техніка

Японія запровадила нові санкції проти рф - торкнулося "тіньового флоту"

Київ • УНН

 • 1376 перегляди

Японія розширила санкції проти росії, заморозивши активи 42 осіб і обмеживши операції з 35 суднами. Також заборонено експорт до чотирьох компаній.

Японія запровадила нові санкції проти рф - торкнулося "тіньового флоту"

Японія заявила про запровадження додаткових економічних санкцій проти росії через її вторгнення в Україну, що стосується у тому числі 35 суден "тіньового флоту". Про це повідомили у МЗС Японії 2 жовтня, пише УНН.

Деталі

"З огляду на поточну міжнародну ситуацію навколо України та з метою сприяння міжнародним зусиллям для досягнення міжнародного миру, спрямованого на вирішення цієї проблеми, відповідно до заходів, вжитих іншими великими країнами, уряд Японії запровадив наступні заходи відповідно до закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю, на основі угоди кабінету міністрів "Заморожування активів фізичних та юридичних осіб російської федерації та інші заходи" (станом на 2 жовтня 2026 року)", - ідеться у повідомленні.

Як повідомляється, ідеться у тому числі про:

  • заходи щодо заморожування активів. Обмеження на платежі і на операції з капіталом набудуть чинності для юридичних та фізичних осіб російської федерації (33 юридичні та 9 фізичних осіб;
    • заборона на експорт до певних суб'єктів господарювання країн, окрім російської федерації та республіки білорусь. Буде запроваджено заборону на експорт до 4 конкретних суб'єктів господарювання країн, окрім рф та рб;
      • обмеження на операції з надання послуг для певних суден. Обмеження на операції з надання послуг і на операції з капіталом набудуть чинності для 35 конкретних суден;
        • заборону на експорт до російської федерації товарів, які можуть сприяти зміцненню промислового потенціалу росії.

          Як зазначає Nippon, санкції у тому числі спрямовані проти 35 суден так званого тіньового флоту, що перевозять російську нафту та допомагають москві уникати санкцій, і це перший випадок, коли уряд Японії запровадив санкції проти суден. Зокрема, це обмежить надання таких послуг, як ремонт та страхування, для підсанкційних суден.

          Окрім того, як повідомляється, щоб протидіяти спробам обійти санкції через треті країни, Японія нещодавно заборонила експорт до чотирьох організацій у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах.

          Британія запровадила нові санкції проти рф - у списку судна "тіньового флоту", пропагандисти та причетні до тортур01.10.26, 14:05 • 4122 перегляди

          Юлія Шрамко

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