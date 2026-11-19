Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела 30-минутную беседу с российским диктатором владимиром путиным на полях саммита лидеров АТЭС. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что это был первый диалог между японским и российским лидерами с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Лидеры договорились продолжать общение на различных уровнях.

Премьер-министр сообщила президенту путину позицию Японии относительно задержания в России журналиста газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи и, вероятно, потребовала его скорейшего освобождения - говорится в статье.

Указывается, что на фоне растущего давления со стороны россии, в частности визита путина на остров Итуруп в Северных территориях в августе, Япония надеется восстановить полномасштабный межправительственный диалог, в частности на уровне глав государств, "с целью решения проблемных вопросов".

Напомним

В октябре Япония заявила о введении дополнительных экономических санкций против россии из-за её вторжения в Украину, что касается в том числе 35 судов "теневого флота".

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