Премьер-министр Японии впервые после 2022 года поговорила с Путиным
Киев • УНН
Санаэ Такаити провела 30-минутный разговор с Путиным на саммите АТЭС. Она могла потребовать освобождения задержанного журналиста.
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити провела 30-минутную беседу с российским диктатором владимиром путиным на полях саммита лидеров АТЭС. Об этом сообщает Yomiuri Shimbun, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это был первый диалог между японским и российским лидерами с момента вторжения россии в Украину в феврале 2022 года. Лидеры договорились продолжать общение на различных уровнях.
Премьер-министр сообщила президенту путину позицию Японии относительно задержания в России журналиста газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи и, вероятно, потребовала его скорейшего освобождения
Указывается, что на фоне растущего давления со стороны россии, в частности визита путина на остров Итуруп в Северных территориях в августе, Япония надеется восстановить полномасштабный межправительственный диалог, в частности на уровне глав государств, "с целью решения проблемных вопросов".
Напомним
В октябре Япония заявила о введении дополнительных экономических санкций против россии из-за её вторжения в Украину, что касается в том числе 35 судов "теневого флота".
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