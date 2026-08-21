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россия провела ракетные учения у спорных с Японией островов - Токио выразил протест

Киев • УНН

 • 1220 просмотра

россия запустила ракеты с подводной лодки, крейсера и комплекса "Бастион" по целям на расстоянии более 300 км в районе Южных Курил. Токио осудил учения.

россия провела ракетные учения у спорных с Японией островов - Токио выразил протест

россия провела редкие ракетные учения с участием военных кораблей и наземной пусковой установки вблизи островов на Дальнем Востоке, на которые претендует Япония. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Ракеты были запущены с атомной подводной лодки, ракетного крейсера и системы береговой обороны "Бастион" вблизи Южных Курильских островов. При этом, по данным информационного агентства "Интерфакс", дата проведения учений не была указана.

Согласно сообщению, ракеты были выпущены по целям, расположенным на расстоянии более 300 километров, и поразили их. Тихоокеанский флот не указал точное место проведения учений, однако в 2016 году россия развернула батареи береговой обороны "Бастион" на острове Итуруп.

Укрепление военного присутствия россии на четырех Северных островах противоречит позиции Японии и является неприемлемым

- сказал министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

Дополнительно

Южные Курильские острова находятся под контролем россии с 1945 года. Это произошло после того, как Советский Союз отобрал их у Японии в последние дни Второй мировой войны. На прошлой неделе российский президент владимир путин впервые посетил эту территорию, прибыв на остров Итуруп, что вызвало протест со стороны Токио.

Визит путина и испытания ракет состоялись на фоне присоединения Японии к западным странам в поддержке Украины в ее обороне против российского вторжения, в частности путем введения санкций. Официальный Токио также предоставил Силам обороны Украины нелетальную помощь, в частности бронежилеты и транспортные средства.

Между россией и Японией до сих пор не заключен мирный договор, а следовательно, две страны де-юре по-прежнему находятся в состоянии войны.

Напомним

Посол США в Токио заявил о признании суверенитета Японии над Северными территориями после визита путина.

Евгений Устименко

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