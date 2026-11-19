Президент США Дональд Трамп, который провёл две отдельные встречи с главой кремля владимиром путиным и главой Китая Си Цзиньпином в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС, сделал несколько заявлений по поводу обсуждения войны рф против Украины перед трёхсторонними переговорами. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.

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"Мы стремимся помочь обоим в вопросе войны c россией и Украиной. Я хотел бы, чтобы она закончилась. Думаю, я могу говорить от имени нас обоих", – сказал Трамп во время встречи с Си.

"Каждый месяц погибает двадцать пять тысяч человек, в основном солдат", – отметил он.

Трамп сказал, что предыдущая импровизированная встреча с путиным "подготовила почву" для саммита.

"президент путин приедет сюда немного позже, поэтому у нас будет трёхсторонняя встреча, трёхсторонняя, как они её называют", – сказал он.

"И мы только что провели небольшую встречу с президентом путиным, чтобы подготовить почву, и я думаю, что у нас, возможно, будет успешная встреча", – отметил Трамп.

Было много спекуляций относительно повестки переговоров.

Добавление Украины в список было одной из целей путина, сообщала The Wall Street Journal.

Трамп встретился с путиным и назвал его "другом" - кремль говорит, что обсуждали войну в Украине