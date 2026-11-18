Хайден Панеттьери

Жильё на платформе Airbnb в Южной Каролине, где умерла Хайден Панеттьери, снова принимает бронирования. После того как там произошла трагедия — смерть актрисы в результате передозировки, — объект был недоступен для аренды в течение нескольких месяцев, сообщает УНН со ссылкой на TMZ.

Апартаменты с одной спальней и ванной комнатой расположены в комплексе Judson Mill Lofts в городе Гринвилл. В объявлении об аренде можно увидеть раскладной диван — вероятно, именно на нём спала Хайден перед своей смертью.

Один из гостей, который недавно останавливался в этом жилье, рассказал, что во время пребывания узнал: именно здесь умерла Хайден. Однако гость отметил, что в апартаментах было "чисто" и он остался "очень доволен отдыхом".

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Как ранее сообщал TMZ, Хайден умерла в этом жилье 16 августа; впоследствии было установлено, что причиной смерти стала случайная передозировка наркотическими веществами.

Актриса заселилась в это жильё вместе со своим бойфрендом Брайаном Хикерсоном накануне того дня, когда её нашли мёртвой. В воскресенье в жильё пришёл брат Брайана; обнаружив, что Хайден не подаёт признаков жизни, он вызвал полицию.

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Согласно полицейскому отчёту, во время допроса Брайан передал правоохранителям пакет с таблетками, которые находились у Хайден. Судебно-медицинский эксперт установил, что причиной смерти стала передозировка препаратами, содержавшими фентанил.

После смерти Хайден это жильё на Airbnb было недоступно для аренды в течение нескольких недель, однако недавно его снова открыли для посетителей.