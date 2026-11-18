Картину французского художника Шарля Лебрена «Святое семейство», исчезнувшую в конце Второй мировой войны, вернули в Новый дворец в немецком Потсдаме. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Детали

Полотно было написано около 1655 года, а примерно через столетие его приобрёл прусский король Фридрих Великий.

Во время Второй мировой войны картину вывезли в замок Райнсберг в Бранденбурге, откуда она исчезла летом 1945 года. В 2021 году полотно обнаружили на небольшом аукционе в Берлине. Его приобрёл канадский коллекционер, который самостоятельно установил происхождение картины и предложил вернуть её в Потсдам.

После переговоров Общество друзей прусских дворцов и садов и художественный фонд Эрнста фон Сименса достигли договорённости с владельцем. По информации издания, коллекционеру выплатили компенсацию в размере нескольких сотен тысяч евро.

С 17 ноября картину вновь выставили в Новом дворце Потсдама.

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