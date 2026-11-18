Канадская компания планирует построить отель за $5 млрд, где гости смогут почувствовать себя на Луне
Киев • УНН
Moon World Resorts планирует комплекс с отелем на 4 тысячи номеров и искусственным лунным ландшафтом. Экскурсия будет стоить около $500.
Канадская компания Moon World Resorts разрабатывает проект развлекательного комплекса, который позволит посетителям имитировать путешествие на Луну. Высота сооружения составит 312 метров, а диаметр сферической конструкции — 271 метр. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что внутри разместят пятизвездочный отель на 4 тысячи номеров и искусственный лунный ландшафт площадью около 49 тысяч квадратных метров. Посетители смогут прогуляться по имитации поверхности Луны, исследовать космическую базу и пройти подготовку астронавтов. Стоимость 90-минутной экскурсии составит около 500 долларов.
Консультантом проекта стал канадский астронавт Джереми Хансен, который в апреле 2026 года облетел Луну в рамках миссии Artemis II. Он поможет разработчикам воссоздать лунный ландшафт и подготовить программу тренировок.
Стоимость строительства одного комплекса оценивают в 5 млрд долларов. В перспективе компания рассчитывает открыть до десяти подобных курортов по всему миру. При этом место и сроки начала строительства пока не определены.
В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс12.11.26, 18:18 • 15784 просмотра