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В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс

Киев • УНН

 • 4286 просмотра

В Бад-Вимпфене предлагают бесплатное жильё в Голубой башне в обмен на уход за ней и приём посетителей. Обслуживать квартиру нужно за свой счёт.

В Германии ищут смотрителя башни XII века с бесплатным жильём, но есть нюанс

В немецком городе Бад-Вимпфен ищут нового смотрителя Голубой башни — исторического сооружения, построенного около 1170 года. Вместе с необычной работой будущему смотрителю предлагают квартиру площадью 53 квадратных метра непосредственно внутри башни. Платить за аренду не нужно, однако коммунальные услуги он должен оплачивать самостоятельно. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Башня высотой около 58 метров считается символом города и частью бывшей императорской резиденции династии Штауфенов. Кандидат должен будет постоянно жить в ней, встречать посетителей, продавать входные билеты и следить за состоянием исторического сооружения. Часть выручки от продажи билетов будет оставаться смотрителю.

Квартира состоит из одной комнаты, кухонной зоны и санузла. Чтобы попасть домой, придется преодолеть 134 ступеньки — лифта в башне нет. Поэтому от кандидата ожидают хорошей физической формы, ответственности, приветливости и интереса к истории города.

Нынешняя смотрительница, 75-летняя Бланка Кнодель, живет в башне с 1996 года. За это время она даже воспитала там троих детей.

Последний рабочий день Кнодель запланирован на 10 января 2027 года, а нового смотрителя рассчитывают найти до 1 марта.

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Ольга Розгон

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