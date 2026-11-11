В Германии восстанавливают «Орлиное гнездо» — бывшую резиденцию Гитлера, уничтоженную пожаром

В Баварии началась подготовка к восстановлению Кельштайнхауса, известного как «Орлиное гнездо», который почти полностью сгорел 23 октября 2026 года. Здание в Баварских Альпах возвели в 1937–1938 годах для нацистского руководства. Оно связано с именем Адольфа Гитлера. Об этом сообщает Bild, пишет УНН.

Подробности

Власти Баварии объявили о намерении восстановить историческое здание уже на следующий день после пожара. Министр внутренних дел федеральной земли Йоахим Геррман отметил, что объект был хорошо застрахован.

В поджоге подозревают 33-летнего Штефана В., который вырос в Берхтесгадене, а в последнее время проживал в Берлине. Полиция задержала его вскоре после пожара. По информации издания, во время обыска в его квартире обнаружили материалы, связанные с движением «Антифа».

Для справки

Кельштайнхаус построили за 13 месяцев как представительский объект нацистского режима. Сам Гитлер посещал его редко.

С 1952 года здание использовали как горный ресторан, а позднее там также организовали экспозицию, посвящённую истории нацизма. Ежегодно достопримечательность посещали около 300 тысяч человек.

В резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" произошёл пожар, есть задержанный