В резиденции Гитлера "Орлиное гнездо" произошёл пожар, есть задержанный

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На юге Германии полиция Баварии задержала подозреваемого во время пожара в альпийской горной резиденции Адольфа Гитлера Кельштайнхаус, также известной как "Орлиное гнездо". Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

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В пятницу, 23 октября, в 21:15 по местному времени диспетчеры Траунштайна получили сообщение о пожаре в здании, и пожарные обнаружили, что оно охвачено пламенем.

По словам полиции, труднопроходимая местность осложняла тушение пожара, и оно продолжалось до утра субботы, 24 октября. На место происшествия были направлены около 200 сотрудников экстренных служб. Сообщений о пострадавших не поступало.

Проводится уголовное расследование для установления причастности подозреваемого к пожару.

Нацистский диктатор использовал эту резиденцию, расположенную над городом Берхтесгаден, как временную резиденцию правительства и встречался там с командирами для планирования вторжения в ссср в 1941 году.

Гитлер также использовал этот район как фон для пропагандистских фильмов, изображавших его любителем животных и природы.

Построенное нацистами в 1938 году, "Орлиное гнездо" избежало разрушения после их поражения в 1945 году.

С тех пор оно стало популярным туристическим местом, и там находится горный отель.

Согласно данным официального веб-сайта, это "также предостерегающее напоминание о безднах бесчеловечной нацистской диктатуры".

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