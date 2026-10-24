У резиденції Гітлера "Орлине гніздо" сталася пожежа, є затриманий

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На півдні Німеччини поліція Баварії затримала підозрюваного під час пожежі в альпійській гірській резиденції Адольфа Гітлера, Кельштайнхаусі, також відомої як "Орлине гніздо". Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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У п'ятницю, 23 жовтня, о 21:15 за місцевим часом диспетчери Траунштайна отримали повідомлення про пожежу в будівлі, і пожежники виявили, що вона охоплена полум'ям.

За словами поліції, важкопрохідна місцевість ускладнювала гасіння пожежі, і вона тривала до ранку суботи, 24 жовтня. На місце події було направлено близько 200 працівників екстрених служб. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Ведеться кримінальне розслідування для встановлення причетності підозрюваного до пожежі.

Нацистський диктатор використав цю резиденцію, розташовану над містом Берхтесгаден, як тимчасову резиденцію уряду і зустрічався там із командирами для планування вторгнення в срср у 1941 році.

Гітлер також використав цей район як тло для пропагандистських фільмів, що зображували його як любителя тварин та природи.

Побудоване нацистами у 1938 році, "Орлине гніздо" уникло руйнування після їхньої поразки у 1945 році.

Відтоді воно стало популярним туристичним місцем і там знаходиться гірський готель.

За даними офіційного вебсайту, це "також застережливе нагадування про безодні нелюдської нацистської диктатури".

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