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У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею

Київ • УНН

 • 274 перегляди

У Баварських Альпах готують відновлення Кельштайнхауса, зведеного для нацистського керівництва. У підпалі підозрюють 33-річного чоловіка.

У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею

У Баварії розпочалася підготовка до відновлення Кельштайнхауса, відомого як "Орлине гніздо", який майже повністю згорів 23 жовтня 2026 року. Будівлю в Баварських Альпах звели у 1937–1938 роках для нацистського керівництва. Вона пов’язана з ім’ям Адольфа Гітлера. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Влада Баварії оголосила про намір відновити історичну будівлю вже наступного дня після пожежі. Міністр внутрішніх справ федеральної землі Йоахім Геррман зазначив, що об’єкт був добре застрахований.

У підпалі підозрюють 33-річного Штефана В., який виріс у Берхтесгадені, а останнім часом проживав у Берліні. Поліція затримала його невдовзі після пожежі. За інформацією видання, під час обшуку його квартири виявили матеріали, пов’язані з рухом "Антифа".

Довідково

Кельштайнхаус збудували за 13 місяців як представницький об’єкт нацистського режиму. Сам Гітлер відвідував його рідко.

З 1952 року будівлю використовували як гірський ресторан, а згодом там також облаштували експозицію, присвячену історії нацизму. Щороку пам’ятку відвідували близько 300 тисяч людей.

У резиденції Гітлера "Орлине гніздо" сталася пожежа, є затриманий24.10.26, 08:41 • 5352 перегляди

Ольга Розгон

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Берлін