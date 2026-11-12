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У Німеччині шукають доглядача для вежі XII століття з безкоштовним житлом, але є нюанс

Київ • УНН

 • 3860 перегляди

У Бад-Вімпфені пропонують безкоштовне житло в Голубій вежі за догляд і прийом відвідувачів. Квартиру обслуговувати потрібно власним коштом.

У Німеччині шукають доглядача для вежі XII століття з безкоштовним житлом, але є нюанс

У німецькому місті Бад-Вімпфен шукають нового доглядача Голубої вежі — історичної споруди, збудованої близько 1170 року. Разом із незвичайною роботою майбутньому доглядачеві пропонують квартиру площею 53 квадратні метри безпосередньо всередині вежі. Платити за оренду не потрібно, однак комунальні послуги він має оплачувати самостійно. Про це повідомляє Bild, пише УНН.

Деталі

Вежа заввишки близько 58 метрів вважається символом міста та частиною колишньої імператорської резиденції династії Штауфенів. Кандидат повинен буде постійно жити в ній, зустрічати відвідувачів, продавати вхідні квитки та стежити за станом історичної споруди. Частина виручки від продажу квитків залишатиметься доглядачеві.

Квартира складається з однієї кімнати, кухонної зони та санвузла. Щоб потрапити додому, доведеться долати 134 сходинки — ліфта у вежі немає. Тому від кандидата очікують хорошої фізичної форми, відповідальності, привітності та зацікавленості історією міста.

Нинішня доглядачка, 75-річна Бланка Кнодель, живе у вежі з 1996 року. За цей час вона навіть виховала там трьох дітей.

Останній робочий день Кнодель запланований на 10 січня 2027 року, а нового доглядача розраховують знайти до 1 березня.

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Ольга Розгон

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