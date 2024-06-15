Согласно официальным данным Украины, россия уже похитила с оккупированных территории более 20 тысяч детей. А впрочем, по данным москвы речь идет о более 700 тысячах несовершеннолетних украинцев. Об этом в интервью для The Independent рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.

Детали

Лубинец рассказал, что уже известно о почти 20 000 детей, которые были насильно похищены с оккупированных территорий Украины, хотя считается, что настоящая цифра гораздо выше.

В частности, российская уполномоченная по делам детей Львова-Белова настаивает, что рф "спасла" с оккупированных территорий Украины более 744 000 детей.

Лубинец заявил, что Путин продемонстрировал полное пренебрежение к международному праву. По его словам, россия относится к международному гуманитарному праву как к "туалетной бумаге".

Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец

Они не видят ничего конкретного, какого-то мощного соглашения или документа. Они видят туалетную бумагу - рассказал украинский омбудсмен.

Дополнение

Журналисты The Independent выяснили, что некоторым из похищенных детей российские чиновники предлагали деньги, чтобы потом переехать в РФ, отречься от своей украинской идентичности и забрать российский паспорт.

Кроме того, существуют случаи, когда россияне похищают младенцев. В частности, по меньшей мере одна сирота, 10-месячная девочка, была похищена с юга Украины и усыновлена высокопоставленным российским политиком Сергеем Мироновым.

Настоящее имя младенца - Маргарита Прокопенко, но Миронов и его жена изменили девочке документы и место рождения.

Напомним

Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Украина использует все имеющиеся возможности и постоянно работает над поиском новых путей для возвращения украинских детей.