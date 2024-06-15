Киев • УНН
По данным Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Россия насильно похитила более 20 000 детей с оккупированных территорий, тогда как москва утверждает, что "спасла" более 744 000 несовершеннолетних украинцев, демонстрируя пренебрежение к международному праву.
Согласно официальным данным Украины, россия уже похитила с оккупированных территории более 20 тысяч детей. А впрочем, по данным москвы речь идет о более 700 тысячах несовершеннолетних украинцев. Об этом в интервью для The Independent рассказал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет УНН.
Детали
Лубинец рассказал, что уже известно о почти 20 000 детей, которые были насильно похищены с оккупированных территорий Украины, хотя считается, что настоящая цифра гораздо выше.
В частности, российская уполномоченная по делам детей Львова-Белова настаивает, что рф "спасла" с оккупированных территорий Украины более 744 000 детей.
Лубинец заявил, что Путин продемонстрировал полное пренебрежение к международному праву. По его словам, россия относится к международному гуманитарному праву как к "туалетной бумаге".
Резолюция ПАСЕ по депортированным украинским детям - шаг к справедливости: Лубинец25 января 2024, 17:07 • 30227 просмотров
Они не видят ничего конкретного, какого-то мощного соглашения или документа. Они видят туалетную бумагу
Дополнение
Журналисты The Independent выяснили, что некоторым из похищенных детей российские чиновники предлагали деньги, чтобы потом переехать в РФ, отречься от своей украинской идентичности и забрать российский паспорт.
Кроме того, существуют случаи, когда россияне похищают младенцев. В частности, по меньшей мере одна сирота, 10-месячная девочка, была похищена с юга Украины и усыновлена высокопоставленным российским политиком Сергеем Мироновым.
Настоящее имя младенца - Маргарита Прокопенко, но Миронов и его жена изменили девочке документы и место рождения.
Напомним
Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец заявил, что Украина использует все имеющиеся возможности и постоянно работает над поиском новых путей для возвращения украинских детей.