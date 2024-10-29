«Стирание идентичности - равно геноциду": Зеленский о перевоспитании россией похищенных детей
Киев • УНН
Президент Украины заявил, что россия похитила десятки тысяч украинских детей и пытается стереть их идентичность. По данным москвы, количество вывезенных детей достигает 700 тысяч.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия стирает идентичность похищенных украинских детей, что приравнивается к геноциду.
Об этом он заявил на 76-й сессии Северного совета, передает УНН.
Украинская команда занимается вопросом возвращения обратно похищенных украинских детей Россией - это один из самых болезненных аспектов этой войны. Мы говорим о десятках тысяч детей, которых украли с ВОТ. Мы знаем где находятся некоторые из них, в каком состоянии они находятся, знаем о том, что их учат забывать Украину
По его словам, среди похищенных детей есть: сироты, тех кого забрали от родителей, младенцы и подростки.
«Попытки стереть идентичность - практика, равная геноциду. россия делает это с самого начала», - добавил президент.
Напомним,
Согласно официальным данным Украины, россия уже похитила с оккупированных территорий более 20 тысяч детей. А впрочем, по данным москвы речь идет о более 700 тысяч несовершеннолетних украинцев.