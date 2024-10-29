Оккупанты заставляют школьников Луганщины изготавливать окопные свечи для армии РФ - Центр нацсопротивления
Киев • УНН
На оккупированной Луганщине внедряют программу «Луганский характер», заставляя детей делать окопные свечи для российских войск. Оккупанты планируют воспитать лояльное поколение для дальнейшей мобилизации.
На территории временно оккупированной Луганщины учеников школ заставляют делать окопные свечи для войск рф. Об этом заявили в Центре национального сопротивления, передает УНН.
Детали
В Сопротивлении отметили, что во всех школах временно оккупированной Луганщины с начала учебного года активно реализуется кремлевская концепция организации «воспитательной» работы детей «Луганский характер».
В каждом классе сформированы так называемые отряды «первых», которые выполняют пропагандистские мероприятия с четкой регулярностью. На этой неделе дети делали окопные свечи для террористов армии рф
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Там объяснили, что оккупанты имеют большие планы на украинских детей с временно оккупированных территорий Украины. Прежде всего рф стремится воспитать лояльное к себе поколение.
А еще москва видит в этих детях - мобилизационный потенциал, который будет вовлечен в захватнические войны россии.
Напомним,
Согласно официальным данным Украины, россия уже похитила с оккупированных территорий более 20 тысяч детей. А впрочем, по данным москвы речь идет о более 700 тысячах несовершеннолетних украинцев.