Оккупанты устраивают обязательные пропагандистские сеансы для детей на захваченных территориях - Сопротивление
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях ввели принудительные пропагандистские сборы для школьников и работников госучреждений. Мероприятия направлены на распространение искаженной истории и антиукраинских нарративов.
На захваченных территориях детей принудительно собирают на пропагандистские сеансы. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Пропагандистские сеансы стали обязательными для школьников и работников государственных учреждений в сельских районах. Организацией собраний занимаются так называемые "руководители" сельских советов и директора школ, назначенные оккупационной администрацией.
Содержание таких мероприятий направлено на навязывание искаженной интерпретации исторических событий, в частности, используя тематику Второй мировой войны. Пропагандистские материалы пытаются убедить детей и взрослых, что сегодняшние действия российских сил являются якобы "борьбой с нацизмом".
Эта принудительная пропаганда является частью более широкой стратегии, направленной на распространение антиукраинских нарративов и формирование ложных убеждений у местных жителей, особенно среди молодежи.
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