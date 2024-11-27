Умеров анонсировал следующее заседание "Рамштайна": будут говорить не только о военной помощи

На следующем заседании в формате "Рамштайн" в декабре будет обсуждение военной помощи Украине. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, чего стоит ожидать от заседания в формате "Рамштайн", которое должно состояться в декабре, Умеров ответил: "Сейчас планируем на следующей...двух неделях еще раз провести такую встречу, где будем обсуждать военную помощь, что было сделано и бюджет 2025 года".

Дополнение

Руководитель штаба планирования и специальной группы по Украине Министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг сообщал, что дополнительное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) может состояться в декабре, одним из вариантов являются переговоры на самом высоком уровне.

Встреча контактной группы по вопросам обороны Украины 12 октября было отложено из-за урагана "Милтон" в США. Президент Байден отменил визит в Германию, новая дата заседания будет объявлена впоследствии.