Офіційно: засідання "Рамштайн" перенесено через ураган у США

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі американської авіабази "Рамштайн" у Німеччині, передає УНН.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом", — йдеться у відповіді організаторів.

Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"

Також у пресслужбі відповіли, що нова дата буде оголошена згодом.

Нагадаємо

На засіданні у Німеччині, яке мало відбутися 12 жовтня, мав головувати президент США Джо Байден. Тоді Контактна група вперше мала зібратись на рівні лідерів. Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон" у США.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки обговорюють нові деталі засідання формату "Рамштайн" в Німеччині через зміну планів американських топ-чиновників.

Раніше

ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що зустріч Контактної групи з питань оборони Україн (у форматі "Рамштайн"), запланована на 12 жовтня, перенесена, нову дату визначають.