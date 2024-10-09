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Офіційно: засідання "Рамштайн" перенесено через ураган у США

Офіційно: засідання "Рамштайн" перенесено через ураган у США

Київ • УНН

 • 14946 перегляди

Зустріч Контактної групи з питань оборони України 12 жовтня відкладено через ураган "Мілтон" у США. Президент Байден скасував візит до Німеччини, нова дата засідання буде оголошена згодом.

Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься. Про це Суспільному повідомили в пресслужбі американської авіабази "Рамштайн" у Німеччині, передає УНН.

"Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом", — йдеться у відповіді організаторів.

Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"09.10.24, 10:31 • 14117 переглядiв

Також у пресслужбі відповіли, що нова дата буде оголошена згодом.

Нагадаємо

На засіданні у Німеччині, яке мало відбутися 12 жовтня, мав головувати президент США Джо Байден. Тоді Контактна група вперше мала зібратись на рівні лідерів. Однак напередодні стало відомо, що Байден скасував свій візит до Німеччини через ураган "Мілтон" у США.

Речниця Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що у Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки обговорюють нові деталі засідання формату "Рамштайн" в Німеччині через зміну планів американських топ-чиновників.

Раніше

ЗМІ із посиланням на джерела повідомили, що зустріч Контактної групи з питань оборони Україн (у форматі "Рамштайн"), запланована на 12 жовтня, перенесена, нову дату визначають.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
aviabaza-ramshtainАвіабаза Рамштайн
ministerstvo-oborony-sshaМіністерство оборони США
pentahonПентагон
bilyi-dimБілий дім
nimechchynaНімеччина
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЕнтоні Блінкен
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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