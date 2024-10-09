Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"

Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладе поїздку до Німеччини, де планувалось провести засідання Контактної групи з питань оборони України, на тлі урагану "Мілтон", який очікується у Флориді. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає УНН.

Білий дім оголосив, що, з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон", президент Байден відкладає свою майбутню поїздку в Німеччину й Анголу, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи у відповідь на нього, а також поточні заходи з ліквідації наслідків урагану "Гелена" на південному сході країни. Секретар Байден планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, з огляду на цю інформацію, відкладе поїздку - тепер він має повернутися додому до Вашингтона з Лаосу