Слідом за Байденом: Блінкен відкладає візит до Німеччини, де мав відбутися "Рамштайн"
Київ • УНН
Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладає поїздку до Німеччини через ураган "Мілтон". Засідання "Рамштайну" може бути перенесено та об'єднано із зустріччю міністрів оборони НАТО 17-18 жовтня.
Держсекретар США Ентоні Блінкен відкладе поїздку до Німеччини, де планувалось провести засідання Контактної групи з питань оборони України, на тлі урагану "Мілтон", який очікується у Флориді. Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер, передає УНН.
Білий дім оголосив, що, з огляду на прогнозовану траєкторію і силу урагану "Мілтон", президент Байден відкладає свою майбутню поїздку в Німеччину й Анголу, щоб проконтролювати підготовку до урагану "Мілтон" і заходи у відповідь на нього, а також поточні заходи з ліквідації наслідків урагану "Гелена" на південному сході країни. Секретар Байден планував приєднатися до президента в Німеччині та Анголі, але, з огляду на цю інформацію, відкладе поїздку - тепер він має повернутися додому до Вашингтона з Лаосу
Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини та Анголи через потужність урагану "Мілтон".
Влада США наразі працює над новим розкладом засідання Контактної групи з питань оборони України та можливими змінами, пов'язаними з цим заходом. Зокрема, розглядається питання про можливе перенесення "Рамштайну" та об'єднання його із засіданням міністрів оборони НАТО, яке заплановане на 17-18 жовтня.