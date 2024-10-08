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Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон

Київ • УНН

 • 16491 перегляди

Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.

Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини та Анголи через потужність урагану Мілтон. Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр, передає УНН.

"Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану Мілтон та реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни", - йдеться у заяві Жан-П’єр.

Напередодні "Рамштайну" Байден планує окрему зустріч з лідерами Німеччини, Франції та Британії - ЗМІ08.10.24, 15:19 • 13063 перегляди

Нагадаємо

Очікувалось, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його мав приймати з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав мали провести переговори.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"27.09.24, 19:24 • 27003 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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