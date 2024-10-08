Байден відкладає візит до Німеччини, де мав головувати на "Рамштайні", через ураган Мілтон
Київ • УНН
Президент США Джо Байден відклав поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон. Він залишається в країні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на стихійне лихо.
Президент США Джо Байден відклав свою поїздку до Німеччини та Анголи через потужність урагану Мілтон. Про це йдеться у заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр, передає УНН.
"Враховуючи прогнозовану траєкторію та потужність урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою майбутню поїздку до Німеччини та Анголи, щоб спостерігати за підготовкою до урагану Мілтон та реагування на нього, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході країни", - йдеться у заяві Жан-П’єр.
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Очікувалось, що Джо Байден прибуде до Німеччини увечері 10 жовтня. Наступного дня його мав приймати з військовими почестями у палаці Бельвю у Берліні Франк-Вальтер Штайнмаєр, після чого глави двох держав мали провести переговори.
Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
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