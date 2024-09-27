Байден і Зеленський зустрінуться 12 жовтня в Німеччині на "Рамштайні"
Київ • УНН
Президенти США та України проведуть зустріч у рамках засідання Контактної групи з питань оборони України. Вони обговорять прогрес консультацій та координуватимуть додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.
Наступна зустріч президентів США Джо Байдена й України Володимира Зеленського відбудеться 12 жовтня у Німеччині. Там глава Білого дому головуватиме на зустрічі на рівні лідерів країн та урядів Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Як повідомляє адміністрація американського президента, Зеленський і Байден "розглянуть прогрес цих консультацій і координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України". "Президент Байден налаштований надати Україні підтримку, необхідну для перемоги", - додано в повідомленні.
Байден проведе наступний "Рамштайн" у Німеччині 12 жовтня - Білий дім27.09.24, 08:45 • 25266 переглядiв
Раніше американські та німецькі урядові джерела оголосили про поїздку президента США Джо Байдена до Німеччини 10-12 жовтня, що ймовірно буде його останнім візитом до Європи перед американськими президентськими виборами у листопаді.
Радник з питань комунікацій у сфері нацбезпеки адміністрації Байдена Джон Кірбі напередодні на брифінгу також сказав, що під час зустрічі у Білому домі в четвер Зеленський "мав можливість представити широкі контури свого плану перемоги президенту Байдену та нашій команді національної безпеки".
За словами Кірбі, Байден доручив своїй команді попрацювати з командою Зеленського протягом наступних кількох тижнів, "щоб трохи більше заглибитись у це питання". Тож президенти зустрінуться у Німеччині, "щоб якось уточнити це й подивитися, що разом ми можемо зробити, щоб допомогти президенту Зеленському справді досягти цього справедливого й міцного миру, якого він намагається досягти".
Після своїх зустрічей із Байденом і віцепрезиденткою й кандидаткою у президенти від демократів Камалою Гарріс, нині Зеленський зустрівся із експрезидентом і кандидатом у президенти від республіканців Дональдом Трампом у Нью-Йорку.