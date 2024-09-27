Байден проведе наступний "Рамштайн" у Німеччині 12 жовтня - Білий дім
Київ • УНН
Президент Байден очолить зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" 12 жовтня 2024 року в Німеччині. Там обговорять прогрес та скоординують додаткову допомогу Україні з міжнародними партнерами.
Президент США Джо Байден очолить зустріч Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") 12 жовтня в Німеччині, повідомили у Білому домі за підсумками зустрічі американського лідера з Президентом України Володимиром Зеленським, пише УНН.
12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн" - ред.) у Німеччині, де два лідери розглянуть прогрес у консультаціях (щодо наступних кроків після представлення Зеленським плану перемоги - ред.) та скоординують з міжнародними партнерами додаткову допомогу Україні
Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги27.09.24, 08:41 • 21742 перегляди