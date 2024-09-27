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Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги

Білий дім підтвердив, що Зеленський представив Байдену план перемоги

Київ • УНН

 • 21742 перегляди

Президенти США та України зустрілися у Білому домі для обговорення допомоги Україні у протистоянні російській агресії. Байден пообіцяв збільшити підтримку, а Зеленський представив план досягнення перемоги.

Президент України Володимир Зеленський представив президенту США Джо Байдену план перемоги, і два лідери доручили своїм командам провести інтенсивні консультації щодо наступних кроків, повідомив Білий дім у заяві від 26 вересня, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Байден зустрівся 26 вересня із Зеленським у Білому домі, "щоб обговорити підтримку США України у її захисті від російської агресії". Президент Байден, як вказано, оголосив про своє рішення щодо збільшення допомоги США у сфері безпеки для України.

Президент Зеленський представив свій план досягнення перемоги над росією. Два лідери обговорили дипломатичні, економічні та військові аспекти плану президента Зеленського та доручили своїм командам провести інтенсивні консультації щодо наступних кроків

- вказали у Білому домі.

Як повідомляється, 12 жовтня 2024 року президент Байден проведе зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України в Німеччині, "де два лідери розглянуть прогрес у цих консультаціях та скоординують з міжнародними партнерами додаткову допомогу Україні".

"Президент Байден сповнений рішучості надати Україні підтримку, необхідну їй для перемоги", - зазначили у Білому домі.

Зеленський представив Байдену план перемоги України27.09.24, 00:15 • 61955 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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