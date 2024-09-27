Зеленський представив Байдену план перемоги України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Вони обговорили військові, економічні та дипломатичні аспекти Плану перемоги та домовилися про подальші консультації.
"Провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорив ключові аспекти підтримки України в умовах війни з рф". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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Глава України подякував Байдену за підтримку, підкресливши, що союз між Україною та США є важливим фактором у боротьбі за свободу.
Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги
Під час зустрічі президенти обговорили військові, економічні та дипломатичні аспекти Плану перемоги, а також домовилися про подальші консультації між своїми командами.
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Байден також анонсував, що 12 жовтня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині. На цій зустрічі лідери країн-учасниць планують скоординувати додаткову допомогу для України.
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