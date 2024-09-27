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Зеленський представив Байдену план перемоги України

Зеленський представив Байдену план перемоги України

Київ • УНН

 • 61955 перегляди

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Вони обговорили військові, економічні та дипломатичні аспекти Плану перемоги та домовилися про подальші консультації.

"Провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом, під час якої обговорив ключові аспекти підтримки України в умовах війни з рф". Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Глава України подякував Байдену за підтримку, підкресливши, що союз між Україною та США є важливим фактором у боротьбі за свободу.

Ми глибоко цінуємо те, що Україна й Америка стояли пліч-о-пліч із перших митей цього жахливого російського вторгнення. Ваша рішучість неймовірно важлива для нашої перемоги

- зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі президенти обговорили військові, економічні та дипломатичні аспекти Плану перемоги, а також домовилися про подальші консультації між своїми командами.

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Байден також анонсував, що 12 жовтня відбудеться зустріч Контактної групи з питань оборони України в Німеччині. На цій зустрічі лідери країн-учасниць планують скоординувати додаткову допомогу для України.

Нагадаємо

США оголосили про новий пакет безпекової допомоги на суму 2,4 мільярда доларів.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

ВійнаПолітика
ukrainska-oboronna-kontaktna-hrupaУкраїнська оборонна контактна група
nimechchynaНімеччина
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
spolucheni-shtatyСполучені Штати
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