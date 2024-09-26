Узгодимо позиції, погляди, підхід: Зеленський заявив, що обговорить із Байденом План перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні планується обговорити деталі Плану перемоги із президентом США Джо Байденом, щоб узгодити деталі, позиції, погляди, підхід. Зеленський наголосив, що команди працюватимуть разом, щоб забезпечити виконання майбутніх кроків. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із Байденом, передає УНН.

"Президенте, дякую вам за рішучу підтримку рішень, які допомагають нам захистити Україну... Ми повинні відновити нормальне життя, і ми дуже цінуємо ваше лідерство, пане президенте. У нас також є 26 двосторонніх угод з партнерами щодо безпеки, які базуються на декларації безпеки G7. Ми маємо міцну угоду про безпеку зі Сполученими Штатами, і ми вдячні за це, і ми будемо повністю її виконувати. І дуже важливо, що ми поділяємо однакове бачення майбутньої безпеки України в ЄС і НАТО. І на цьому шляху Україна проводить безпрецедентну кількість реформ. Сьогодні ми маємо новий пакет підтримки, 7,9 млрд доларів. Це буде чудовою підмогою. Сьогодні ми готуємося обговорити деталі, щоб посилити план, узгодити наші позиції, погляди, підхід. Наші команди працюватимуть разом, щоб забезпечити виконання наших майбутніх кроків. І сьогодні вранці я зустрівся з представниками Сенату та Палати представників і дякую вам за підтримку обох партій, і всім американуям, разом ми маємо перемогти. Ми переможемо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Зеленський має представити американському лідеру свій план перемоги та зустрітися з віце-президентом Камалою Гарріс.