Согласуем позиции, взгляды, подход: Зеленский заявил, что обсудит с Байденом План победы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня планируется обсудить детали Плана победы с президентом США Джо Байденом, чтобы согласовать детали, позиции, взгляды, подход. Зеленский отметил, что команды будут работать вместе, чтобы обеспечить выполнение будущих шагов. Об этом Зеленский заявил во время встречи с Байденом, передает УНН.

"Президент, благодарю вас за решительную поддержку решений, которые помогают нам защитить Украину... Мы должны восстановить нормальную жизнь, и мы очень ценим ваше лидерство, господин президент. У нас также есть 26 двусторонних соглашений с партнерами по безопасности, которые базируются на декларации безопасности G7. Мы имеем прочное соглашение о безопасности с Соединенными Штатами, и мы благодарны за это, и мы будем полностью его выполнять. И очень важно, что мы разделяем одинаковое видение будущей безопасности Украины в ЕС и НАТО. И на этом пути Украина проводит беспрецедентное количество реформ. Сегодня мы имеем новый пакет поддержки, 7,9 млрд долларов. Это будет прекрасным подспорьем. Сегодня мы готовимся обсудить детали, чтобы усилить план, согласовать наши позиции, взгляды, подход. Наши команды будут работать вместе, чтобы обеспечить выполнение наших будущих шагов. И сегодня утром я встретился с представителями Сената и Палаты представителей и благодарю вас за поддержку обеих партий, и всем американуям, вместе мы должны победить. Мы победим", - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Джо Байденом. Зеленский должен представить американскому лидеру свой план победы и встретиться с вице-президентом Камалой Харрис.