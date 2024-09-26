Зеленський зустрівся з Байденом у Білому домі
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Зеленський має представити американському лідеру свій план перемоги та зустрітися з віце-президентом Камалою Гарріс.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом у Білому домі, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
За повідомленнями, Президент України має представити американському главі свій план перемоги.
"... ми чітко даємо зрозуміти, що підтримуємо Україну зараз і в майбутньому. Нам є про що обговорити... Дозвольте мені бути ясним. росія не переможе у війні. росія не переможе. Україна переможе і буде поруч з вами на кожному кроці", - сказав Байден на початку зустрічі.
Додамо, також після зустрічі із Байденом очікується і зустріч Зеленського із Камалою Гарріс.
Раніше
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Раніше Зеленський відвідав Капітолій для обговорення Плану перемоги України з конгресменами.