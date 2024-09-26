Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з Байденом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому для зустрічі з президентом США Джо Байденом. Раніше Зеленський відвідав Капітолій для обговорення Плану перемоги України з конгресменами.
Президент України Володимир Зеленський вже прибув у Білий дім для зустрічі з президентом США Джо Байденом, передає УНН із посиланням на AWPS NEWS.
Раніше
Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський прибув до Капітолію США для зустрічі з конгресменами. Візит має на меті передати план перемоги України президенту США, кандидатам у президенти та Конгресу.
Зеленський обговорив План перемоги з двопартійною делегацією Сенату США26.09.24, 20:48 • 42495 переглядiв